19-06-2021, Thijs Huisman, Robin Feunekes, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Automobilist raakt van de weg bij Kropswolde

Kropswolde - In de nacht van vrijdag op zaterdag is rond 1:50 uur een automobilist in een sloot belandt. Dat gebeurde bij een parkeerplaats aan de Strandweg in Kropswolde.