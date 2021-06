19-06-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Wateroverlast na hevige regenbui, cavia`s zwemmen

Wagenborgen - Vrijdagavond om 22:20 uur een melding wateroverlast aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen. Ter plaatse was veel regen gevallen, alles stond blank.

Cavia's waren aan het zwemmen in het hok, deze hebben het gelukkig overleefd. Brandweer heeft een pomp in de tuin van de buren geplaatst en pomp het water weg. Nadat de klus klaar was keerde de brandweer terug naar de kazerne.