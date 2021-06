18-06-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Brandweer Haaglanden - kazerne Den Hoorn

Storing landelijke telefoonnummer brandweer

Landelijk - Op dit moment ondervindt het landelijk telefoonnummer 0900-0904 (geen spoed, wel brandweer) een storing. Het is niet bekend hoe lang deze storing nog gaat duren.

Het alternatief op dit moment is 112. Tot nader bericht doet u via dit nummer meldingen waar de brandweer zonder spoed gewenst is.



Voordat u 112 belt, beoordeel of u zelf het probleem kan verhelpen. Uiteraard doet de brandweer er alles aan om zo snel mogelijk alle hulpvragen te beantwoorden. Wel vragen ze uw begrip voor de eventuele drukte die kan ontstaan door bijvoorbeeld weersomstandigheden.





