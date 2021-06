18-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Werkstraf voor man die stopteken negeerde en botste met politieauto

Aduard - Voor het negeren van een stopbevel, gevaarlijk rijgedrag, het verlaten van een plaats ongeval en rijden zonder een geldig rijbewijs is een 31-jarige man uit Den Ham veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De man kreeg op 6 oktober vlakbij Aduard een bevel te stoppen, omdat hij te hard zou hebben gereden. De man stopte niet, maar ging in volle vaart door het dorp. Hij verminderde zijn snelheid niet langs de wegmarkeringen waar werd gewerkt. schrijft RTVNoord.





'Ik wilde weg, want ik wist dat mijn rijbewijs ongeldig was verklaard', zei de man tegen de rechter. In Aduard trapte de man ineens vol op de rem. De achtervolgende politiewagen kon hem niet meer ontwijken en klapte achterop hem.





In de kofferbak