18-06-2021, KNMI

Code oranje, niet vanwege voetbal maar vanwege zware onweer

Landelijk - In het midden en noorden van het land is code oranje van kracht voor zware onweersbuien. Dat meldt Het KNMI.

Bij deze buien is er kans op zware windstoten en grote hagelstenen (2-4 cm). Ook elders kunnen onweersbuien voorkomen. Hiervoor is code geel van kracht. De buien trekken later vanavond naar het noorden weg.