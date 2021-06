18-06-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Buitenbrand Oosterbroekweg Glimmen

Glimmen - Vrijdagmiddag om 16:30 uur een melding van een buitenbrand aan de Oosterbroekweg in Glimmen.

Ter plaatse was de bermbarnd in de slootwal al uit . Ze deden een nacontrole omdat het erg droog is momenteel. Daarna keerden ze terug naar de kazerne.