18-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Joey lameris & Youtube Meternieuws.nl

Automobilist trapt verkeerde pedaal in en ramt o.a. een winkelpui (Video)

Groningen - Op het Kwinkeplein in Groningen is vrijdagmiddag een auto achteruit tegen een auto, een scooter en een winkelpui aangereden.

Het ongeluk is hoogstwaarschijnlijk ontstaan, toen de bestuurder van de auto weg wilde rijden uit een parkeervak. Daarbij trapte de bestuurder het verkeerde pedaal in en reed vervolgens achteruit tegen de voertuigen en de pui. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden van de auto te controleren op verwondingen. Er raakte niemand anders gewond. Zegt Oogtv. Het ongeluk zorgde voor grote ravage rond de winkel. Overal ligt glas en de deur van de winkel raakte ontzet.