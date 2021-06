18-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Persoon raakt te water naast UMCG

Groningen - Hulpdiensten hebben vrijdagmiddag een vrouw uit het water gered nabij het UMC in Groningen.

Door nog onbekende oorzaak was een vrouw te water geraakt in de vijver langs de S.S. Rosensteinlaan. De hulpdiensten werden rond vijf over half drie opgeroepen voor het incident. Veel mensen zagen dit gebeuren.



Duikers van de brandweer waren snel ter plaatse en hebben de vrouw op de kant getrokken. Medewerkers van de ambulancedienst hebben zich vervolgens ontfermd over de vrouw. De te water geraakte dame werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend hoe de vrouw te water raakte zei de politie woordvoerder tegen 112Groningen.