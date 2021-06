18-06-2021, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Sontbrug in Stad 20 minuten in storing

Groningen - De Sontbrug in Groningen stond vrijdagmiddag in storing. Naar verluidt zakte een brugdeel ongelijkmatig na een opening, waardoor de brugdelen klem kwamen te zitten. Dat zag een getuige.