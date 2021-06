18-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Fietser gewond bij botsing met automobilist in Hoogkerk

Hoogkerk - Op de Zuiderweg in Hoogkerk is vrijdagmiddag een fietser aangereden. De hulpdiensten werden omstreeks vijf voor half twee opgeroepen voor het verkeersongeval.