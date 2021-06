18-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Wethouder Chakor neemt rust na zien dodelijke steekpartij Hoogkerk

Groningen - Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Groningen is tot aan het zomerreces afwezig. De wethouder was eerder deze maand getuige van de dodelijke steekpartij in een supermarkt in Hoogkerk.

Voor Chakor was dat een incident wat diepe indruk heeft gemaakt, zo meldt de gemeente Groningen vrijdagmiddag. Zegt Oogtv.nl. In overleg met het college van burgemeester en wethouders heeft Chakor daarom besloten tijdelijk rust te nemen, in ieder geval tot 12 juli. Volgens de gemeente pakt de wethouder haar werkzaamheden na de zomervakantie weer op. Tot aan het zomerreces worden de taken van Chakor waargenomen door wethouder Diks.