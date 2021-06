18-06-2021, Annet Vieregge 112Groningen.nl & Marc Zijlstra

`Het is verschrikkelijk`; Niks over van monumentale boerderij (Video)

Nieuwolda - Wat dampende resten vrijdagmorgen in Nieuwolda. Een tragedie voltrok zich. Een monumentale boerderij uit 1870 werd afgelopen nacht volledig verwoest nadat de brand oversloeg op de woning. Het jonge gezin heeft niks meer.

Diverse korpsen bestreden de brand donderdagnacht. Er was geen redden meer aan voor de brandweer, het vuur sloeg snel om zich heen. De brandweer was nog uren aan het nablussen. Niemand raakte gewond.`Het is verschrikkelijk`zegt een kijker vrijdagmorgen, ze zijn alles kwijt. Over de oorzaak is nog niks bekend. Volg ons ook op Facebook en Twitter