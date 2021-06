17-06-2021, Melarno Kraan & Annet Vieregge & Marc Zijlstra & Gijs Bouman

Uitslaande brand verwoest boerderij uit 1870 in Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - De brandweer is met meerdere voertuigen bij Nieuwolda voor een melding van een schuurbrand die inmiddels is overgeslagen naar het woonhuis van de monumentale boerderij uit 1870. Er werden feesten gegegeven zo nu en dan.

Diverse korpsen bestreden de brand. Iedereen(jong gezin met kinderen) heeft het pand veilig kunnen verlaten meldt de voorlichter van de brandweer Geert Walburg. Er was geen redden meer aan voor de brandweer. De brandweer was nog uren aan het nablussen. Niemand raakte gewond. Vrijdag volgt er meer informatie. Rtvnoord Dvhn