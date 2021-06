17-06-2021, Redactie 112Groningen.nl

Nacontrole bij AZC in Te Apel

Ter Apel - Donderdagavond om 18:30 uur melding van een nacontrole AZC bij het pand van de COA bij de Ter Apelervenen in Ter Apel.

Ter plaatse deed men een nacontrole van ene gebouw. Het is niet bekend wat er aan de hand was. Bij de brandweervoorlichter was geen info bekend.