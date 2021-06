17-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Jeugd Groningen speelt games met de politie (Video)

Groningen - De politie in heel Nederland gamet met de jeugd. Dit werd in de coronatijd veel gedaan.

Tijdens de lockdowns was het voor de politie niet mogelijk om jongeren op straat of het schoolplein te spreken. Via het spelen van computerspelletjes kon de politie alsnog met deze kinderen in contact komen. Tijdens deze gamesessies is er veel interesse in het vak van politieagent.

“We krijgen heel veel vragen zoals: Hoelang bent u al politieagent? Wat bent u voor politieagent? Het zijn eigenlijk dezelfde gesprekjes die ik voer als ik op een schoolplein sta” zegt politieagent Coen Kempeneers.

Er worden games gespeeld als Fortnite en FIFA 21. Het spel wat gespeeld wordt heeft dan ook veel invloed op hoe de gesprekken zijn, vertelt de agent. “We hebben laatst Fortnite gespeeld toen hadden we teams gemaakt. Dan speel je met drie anderen en heb je met zijn allen een gesprek. Bij FIFA speel je tegen één tegenstander. Dan heb je dus een één-op-één-gesprek.”

In Groningen kan er elke woensdagavond met de politie gegamed worden.