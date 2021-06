17-06-2021, Peter Pakes & Gijs Bouman 112Groningen

Landbouwvoertuig in brand nabij Overschild

Overschild - Bij het Eemskanaal Zz nabij Overschild stond donderdagmiddag rond 12:40 uur een landbouwvoertuig in brand. Er was veel rookontwikkeling.

Over de oorzaak is niets te zeggen. Brandweer Ten Boer ging ter plaatse om de brand te blussen. De trekker is total loss.