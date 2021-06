17-06-2021, Joey Lameris 112Groningen

Ongeval letsel Hoendiep Groningen

Groningen - Op het Hoendiep in de stad Groningen zijn donderdagmiddag een fietser en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks tien voor één op de kruising met de Rembrandt van Rijnstraat. Een automobilist wilde vanuit de Rembrandt van Rijnstraat her Hoendiep opdraaien, toen hij met een tegemoetkomende fietster in botsing kwam.



Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden. Medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonde fietser gestabiliseerd. Even later is deze met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





De auto en de fiets raakten licht beschadigd. De politie maakte rapport op en deed kort onderzoek.