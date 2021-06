17-06-2021, Dvhn.nl (Bron)

Aangifte tegen Havos Vastgoed om soap rond fietsen

Groningen - De Groningse journalist Willem Groeneveld en de NDC Mediagroep doen aangifte tegen Havos Vastgoed vanwege intimidatie en het delen van persoonsgegevens.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Groeneveld schrok donderdagochtend vroeg wakker van lawaai op straat voor zijn woning in de stad. Hij zag hoe medewerkers van Havos Vastgoed een twintigtal fietsen uit een werkbus haalden en voor zijn woning neerzetten. De dag ervoor stond in Groeneveld’s stadsblog Sikkom een kritisch artikel over Havos. Het bedrijf zou die dag een aantal fietsen hebben meegenomen bij studentenwoningen aan de Oostersingel, omdat ze in de weg stonden.

Han Vos, eigenaar van Havos Vastgoed, zou bovendien het privéadres en het telefoonnummer van Groeneveld openbaar hebben gemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. Aldus Oogtv.nl.