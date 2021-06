16-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal besmettingen in onze regio blijft dalen”

Groningen - Het blijft de goede kant op gaan met het aantal besmettingen dat in de provincie Groningen wordt vastgesteld. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week woensdag zijn er in Groningen 150 nieuwe besmettingen bijgekomen “Het aantal besmettingen in onze regio blijft dalen en de besmettingsgraad in onze regio ligt nu op 29 gevallen per 100.000 inwoners”, schrijft de GGD. “Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 54 per 100.000 inwoners.





Het inschalingsniveau van de regio Groningen is met deze besmettingsgraad en 5 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners ‘zorgelijk’. Sinds het begin van de coronacrisis is in de provincie nu bij 37.837 personen het coronavirus vastgesteld.









Vaccinaties

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week 47.982 personen gevaccineerd. Sinds er in januari begonnen werd met vaccineren zijn er in Groningen tot nu toe 319.624 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. “Van de Groningers heeft 40% een eerste prik gekregen en 21% is volledig gevaccineerd.





Elke dag worden nieuwe geboortejaren uitgenodigd en de verwachting is dat iedereen boven de 18 jaar eind van deze week is uitgenodigd. Met een gemiddelde wachttijd van twee weken kan elke Groninger boven de 18 die dit wil voor half juli een eerste vaccinatie krijgen.”









Toename besmettingen in leeftijdsgroep 30-65 jaar

In de leeftijdsverdeling van de nieuwe coronabesmettingen zijn in vergelijking met vorige week kleine verschuivingen zichtbaar. In de groep 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 20% tegenover 22% vorige week.





In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om een perecentage van 12%, in de categorie 20 tot 29 jaar om 13%, vorige week was dit nog 19%. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar om 53%, vorige week was dit nog 43%. En in de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 3%.









Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden de afgelopen week aangetroffen in de gemeente Westerwolde met 89 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Veendam gaat het om 73 gevallen, Westerkwartier 33 en Midden-Groningen 30.









Aantal afgenomen testen gedaald

In de afgelopen week werden er in de verschillende testcentra 7.369 mensen getest op corona. Van hen kregen er 171 een positief testresultaat terug. Dit komt neer op 2,3 procent. Het aantal afgenomen testen is in vergelijking met de week ervoor gedaald toen er nog 8.455 testen werden afgenomen. Ook landelijk is er de afgelopen weken een daling van het aantal afgenomen testen.an het aantal afgenomen testen.

Met dank aan OOGTV.nl