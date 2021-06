16-06-2021, iQ Makelaars Groningen

Wat kost een makelaar?

Groningen - Wanneer je van plan bent om een huis te verkopen is het altijd verstandig om hierbij hulp te krijgen van een makelaar.

Een makelaar heeft veel meer kennis van de woningmarkt, en daardoor verkoop je je huis vaak sneller en voor een hogere prijs. Toch twijfelen sommige mensen over het inschakelen van een makelaar, zeker omdat hier uiteraard een prijskaartje aan hangt.

iQ Makelaars Groningen vertelt je daarom graag meer over de kosten van een makelaar, en legt je uit waarom deze kosten het toch écht waard zijn.

Courtage

De kosten die een makelaar hanteert worden ook wel courtage genoemd. Dit is een bepaald percentage over de uiteindelijke verkoopprijs die jij aan de makelaar betaalt. Er zijn geen landelijke afspraken over de courtage die makelaars in Nederland maximaal mogen hanteren, en daarom kunnen de tarieven ook flink variëren tussen makelaarskantoren. Vaak zit de courtage tussen de 1 en 2 procent. Het is belangrijk om je goed in te lezen en kritisch te zijn bij het kiezen voor een makelaar, omdat elk kantoor andere voorwaarden heeft. Kijk daarom niet alleen naar de courtage zelf, maar ook naar wat je ervoor terugkrijgt. Bovendien rekent de meerderheid van de makelaars ook opstartkosten, bijvoorbeeld voor het vastleggen van de woning en het creëren van een advertentie. Deze kosten komen vaak rond de 500 euro te liggen. Zorg er daarom voor dat je de verschillende opties goed bekijkt een weloverwogen keuze maakt.

Internetmakelaar of traditionele makelaar?

Wanneer je een makelaar inschakelt bij het verkopen van jouw huis, kun je kiezen voor een internetmakelaar of een traditionele makelaar. Vaak is een internetmakelaar goedkoper dan een traditionele makelaar, maar dit komt doordat de service van een internetmakelaar ook een stuk beperkter is. Een traditionele makelaar zorgt ervoor dat alles van begin tot eind voor je geregeld wordt, van de marketing tot de onderhandelingen en juridische afronding. Bij een internetmakelaar doe je veel meer zelf. Zo ben je vaak zelf verantwoordelijk voor fotografie van de woning en het creëren van een advertentie, maar bijvoorbeeld ook voor het houden van bezichtigingen. Dit zie je uiteraard ook terug in de kosten.

Wat levert een makelaar je op?

Misschien vraag je je wel af in hoeverre het überhaupt nodig is om een makelaar in te schakelen bij het verkopen van je huis. Toch levert dit je vaak meer op dan je in eerste instantie denkt. Allereerst scheelt het jou zelf natuurlijk veel moeite. Er gaat ontzettend veel tijd en werk zitten in het hele verkoopproces, en een makelaar kan je dit allemaal uit handen nemen. Daarnaast hebben makelaars een groot netwerk, waardoor jouw woning op platforms zoals Funda geplaatst kan worden en potentiële kopers zich sneller melden. Bovendien heeft een makelaar specialistische kennis en veel ervaring met de woningmarkt. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas bij het voeren van onderhandelingen, waardoor je ook altijd op de beste prijs uit komt. Zo verdienen de kosten voor een makelaar zich uiteindelijk dubbel en dwars terug!

iQ Makelaars: No Cure No Pay

iQ Makelaars helpt je graag bij het verkopen van jouw huis. Wij zijn een traditionele makelaar, maar dan wel in een modern jasje. Zo specialiseren wij in online marketing, en zijn we altijd flexibel beschikbaar: ook op zaterdag en in de avonduren! Nóg een belangrijk voordeel: iQ Makelaars werkt op basis van No Cure No Pay. Wij rekenen geen opstart- of intrekkingskosten, waardoor jij pas hoeft te betalen zodra jouw woning ook daadwerkelijk verkocht is! Hierdoor zijn wij net als jij gebaat bij de beste verkoopprijs, en we doen er dan ook alles aan om dit voor jou te behalen. Meer weten over iQ Makelaars? Neem dan gerust een kijkje op onze website.