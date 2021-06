16-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

‘Mondkapjesplicht en thuiswerkadvies vervallen als anderhalvemeterregel gewaarborgd is’

Groningen - De mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken komen vanaf volgende zaterdag te vervallen. Dat is wat het kabinet hoogstwaarschijnlijk vrijdag bekendmaakt, zo melden bronnen in Den Haag.

Voor beide maatregelen wordt de anderhalvemeterregel leidend. Dit betekent dat er geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden op plekken waar anderhalve meter afstand gehouden kan worden. In het openbaar vervoer blijven de mondkapjes dus voorlopig wel verplicht. Of de mondkapjes in de supermarkten ook kunnen verdwijnen is afhankelijk van een advies van het Outbreak Management Team, het OMT. Het OMT kijkt daar op dit moment naar en geeft aanstaande vrijdag haar oordeel. Zegt oogtv.nl

Bij het thuiswerkadvies geldt een vergelijkbare situatie. Mensen die op hun werk anderhalve meter afstand kunnen houden worden aangemoedigd om weer naar hun werk te gaan. Waar geen afstand gehouden kan worden blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Daarnaast blijven andere basismaatregelen nog wel van kracht als het handen wassen, afstand houden en het thuisblijven bij klachten.