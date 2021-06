16-06-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Persoon valt uit scootmobiel in Leek

Leek - Woensdagmorgen is er rond 09:00 uur op de Auwemalaan in Leek een persoon uit een scootmobiel gevallen.

Omstanders bekommerde zich direct om het slachtoffer en belde 112. Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance, of vervoer naar het ziekenhuis nodig was niet bekend.