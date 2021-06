16-06-2021, Hartveilig

Groningen HartVeilig (GHV) biedt gratis online reanimate cursus aan

Groningen - In juli biedt GHV burgerhulpverleners in de provincie Groningen gratis een online reanimatietraining aan. Bij reanimaties worden vaak burgerhulpverleners opgeroepen, ongeveer 400 keer per jaar.