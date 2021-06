16-06-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Brandweerman Henk Jongsma 50 jaar

Siddeburen - Brandweerman Henk Jongsma, die vandaag 50 jaar is geworden, is door zijn collega’s van de brandweer van Siddeburen aangenaam verrast.

Henk is inmiddels 15 jaar lang lid van de vrijwillige brandweer in Siddeburen. Traditiegetrouw bij het Siddebuurster korps wordt een jarige Abraham door de collega’s even in de belangstelling gezet. Zo ook bij Henk, dinsdagochtend in alle vroegte werd de tuin van zijn woning in Siddeburen van de nodige versierselen voorzien. Uiteraard ontbrak een groot bord met een toepasselijke leus niet. Ook werd er een oude crossauto brandweerrood gespoten met een sigaar erin, bij Henk in de tuin gezet.





Naast dat Henk bij de brandweer actief is als manschap (hoofdbrandwacht), chauffeur en oefenleider is Henk overdag opstapper bij brandweer van Slochteren.