15-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV & Instagram: handhaving_groningen

Slapend persoon op surfplank gooit tas in gezicht van medewerker Handhaving

Groningen - Medewerkers van de Handhaving hebben dinsdag met hulp van politieagenten een man aangehouden die een tas in het gezicht van een handhaver had gegooid. Dat meldt Handhaving Groningen op haar Instagram-pagina, schrijft oogtv.nl.