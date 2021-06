15-06-2021, 112Groningen & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Porsche Cayenne in beslag genomen door de politie

Delfzijl - Dinsdagmiddag omstreeks 14:45 uur, heeft de politie een Porsche Cayenne in Delfzijl in beslag genomen. Dit is gedaan op het bevel van het Openbaar Ministerie.

Dit bevel werd o.a. afgegeven omdat de eigenaar voordeel heeft gehad uit het plegen van een strafbaar feit en om de schade van het slachtoffer van dit misdrijf te kunnen vergoeden.



De Porsche zal waarschijnlijk via het OM naar Domeinen roerende zaken gaan en hier verkocht worden.





