15-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Tynaarloër die huis buurman binnenreed: 'Ik werd al een tijdje getreiterd'

Tynaarlo - Hij kon prima met zijn buurman, maar die kreeg de laatste tijd steeds visite van mensen die hem treiterden. 'Door de woning te vernielen zou die onbewoonbaar worden en ik rust hebben.', schrijft RTVNoord.

Dat zei de 42-jarige man uit Tynaarlo, die in januari het huis van zijn buurman binnenreed, vandaag bij de rechtbank in Assen.





Twaalf maanden cel geëist

De officier van justitie eiste wel twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk tegen de verwarde Tynaarloër vanwege vernieling van de woning, die totaal ontzet was door de klap. De auto stond letterlijk in de woonkamer. Woningcorporatie Woonborg had zon 30.000 euro schade.





Psychische problemen

Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht de man aanvankelijk van poging tot doodslag, maar daarvan vroeg de officier vrijspraak. Omdat het slachtoffer niet thuis was toen de Tynaarloër zijn huis binnenreed, is dit niet te bewijzen, zei de aanklager.