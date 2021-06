15-06-2021, Archief foto - 112Groningen & RTVNoord (Bron)

'Drugswoningen' in Veendam en Wildervank op slot gegooid

Veendam/Wildervank - De gemeente Veendam heeft twee woningen in de gemeente gesloten vanwege de aanwezigheid van harddrugs en een hennepkwekerij. Het gaat om woningen in Veendam en Wildervank, schrijft RTVNoord.