De vrouw liep begin juli 2019 tegen de lamp doordat haar baas een camera op de kassa had neergezet. Het was hem al een geruime tijd opgevallen dat de dagopbrengsten niet strookten met de aanslagen op de kassa.

De vrouw gaf vrijwel direct toe dat zij al anderhalf jaar sjoemelde met de in- en afboekingen. Hierdoor bleven bedragen over, die zij in eigen zak stopte. Ze had grote schulden en zag geen uitweg meer.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord