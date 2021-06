15-06-2021, Archief foto's - 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Rechter: neersteken vrouw (19) om haar telefoon was poging tot moord

Stadskanaal - Voor poging tot moord is een vijftienjarige jongen uit Stadskanaal veroordeeld tot 335 dagen jeugddetentie Die termijn is gelijk aan het voorarrest, schrijft RTVNoord.

De jongen wordt daarnaast gedwongen opgenomen (PIJ-maatregel) in een jeugdinrichting en krijgt een intensieve behandeling om herhaling te voorkomen. Hij stak op 30 januari 2020 in Stadskanaal een willekeurige vrouw in haar rug en probeerde haar te beroven.

Opwelling Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden dezelfde celstraf en een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Het OM ging uit van poging tot doodslag, omdat in een opwelling zou zijn gehandeld. Een gedwongen opname vond het OM daarom niet passend.







Volgens de rechter heeft de jongen wel degelijk het incident gepland. Hij zat samen met een vriend op een bankje en opperde: zal ik iemand neersteken. De vriend vond dat geen goed plan, maar de (toen nog) veertienjarige stapte naar een vrouw die hen voorbijfietste en stak haar neer. De jongen eiste haar tas op en ook de telefoon waarmee het slachtoffer probeerde te bellen. Doordat ze hard gilde rende hij weg.