Schutting doordrenkt met benzine

Twee maanden later stond de politie opnieuw bij de man voor de deur vanwege overlast. Er werd een sterke benzinelucht geroken. De schutting van de man was doordrenkt met benzine. Uit voorzorg werden de omliggende woningen ontruimd. In de woning ontdekten agenten een losgekoppelde gasslang.Omdat de bewoner kort daarvoor met brandstichting en ontploffing had gedreigd, werd hij meegenomen naar het bureau. Onderweg bedreigde hij de agenten. De officier van justitie vond in dit geval ook het voorbereiden van een misdrijf bewezen.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord