Dat wil het Openbaar Ministerie (OM). De vrouw, die onder meer een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, wilde worden opgenomen, maar de verpleegkundige kon geen psychiater bereiken.

Al veertig jaar psychische problemen

Vrouw liet al snel een mes zien







Lees het volledige artikel verder op: Volgens haar liet de zestigjarige vrouw al snel een mes zien, die onder de bank lag. Toen de verpleegkundige ging bellen voor overleg met een psychiater, kreeg ze niemand te pakken. Ze vertelde dit aan de Zuidlarense en wilde weggaan. Maar die pikte dat niet. De vrouw versperde de verpleegkundige de weg en dreigde haar of zichzelf met het mes te steken.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord

De vrouw heeft al veertig jaar psychische problemen en heeft ook al eerder tbs met dwangverpleging gehad, nadat ze was veroordeeld voor brandstichting. Na de tbs, die in 2011 werd beëindigde, woonde de vrouw nog een aantal jaren op het terrein van Lentis, maar sinds 2017 woonde ze opzichzelf in ZuidlarenZe werd nog wel behandeld door Lentis en belde in november vorig jaar op, omdat het niet goed ging. Ze wilde een crisisplaatsing in een kliniek. Volgens de vrouw stond er in haar behandelplan dat ze daar altijd om kon vragen. Lentis stuurde de psychiatrisch verpleegkundige om met de vrouw te praten. Zij kende de Zuidlarense niet.