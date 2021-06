Chauffeur Martijn Mulder vertelt wat hij maandagmiddag tijdens zijn dienst meemaakte: 'Ik kwam tegen half zes aan bij het station in Emmen. Daar stond al een grote groep passagiers te wachten., waaronder een groep asielzoekers. Dat is op zichzelf niks bijzonders. Toen ze binnenstapten, hadden een paar geen mondkapje op. Daar zei ik wat van, maar dat hielp niet echt. Maar toen eentje binnenstapte zonder in te checken, heb ik twee toezichthouders (beveiligers, red.) erbij gehaald. Kort daarna ging een passagier met hen op de vuist.'

Noodknop voor de politie

Deze man had volgens Mulder overigens wel betaald voor de reis, maar weigerde een mondkapje te dragen. Toen de beveiligers hem daarop aanspraken, liep de situatie uit de hand.

Het voorval is Mulder niet in de koude kleren gaan zitten. 'Nu gaat het wel weer, maar ik was even behoorlijk van de kaart. Ik heb de bus leeg naar Veendam gereden, omdat die daar volgens dienstregeling zou moeten eindigen. Maar de passagiers zijn door een collega met een andere bus vervoerd.' Later op de avond hervat Mulder zijn dienst en maakt die volgens volgens planning af.

Mulder: 'Ik heb toen op de noodknop gedrukt, maar het duurde nog even voordat de politie er was. Ondertussen verplaatste de vechtpartij zich naar voren, pal voor mijn plek. Dat was heel heftig. Ik kon geen kant op. Het kuchscherm zwaaide heen en weer. Ik was bang dat het zou knappen. Overigens probeerden andere passagiers hem nog te corrigeren. Dat maak je niet vaak mee.'