15-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Eis: celstraf Muntendammer voor neersteken toeschouwer vechtpartij

Groningen - Voor het neersteken van een man in de Westersingel in Groningen is tegen een 45-jarige man uit Muntendam een celstraf van dertig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, meldt RTVNoord.