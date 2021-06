15-06-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ongeval letsel Professor Uilkensweg (Video)

Groningen - Op de Professor Uilkensweg heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

De fietser is hierbij gewond geraakt. Het slachtoffer ging mee naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. Een voorrangsfout is de oorzaak. “Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was een deel van de weg afgesloten voor het verkeer.