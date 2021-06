15-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Joey Lameris

Rookmelders gaan af in gebouw aan W.A. Scholtenstraat, tien appartementen ontruimd

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks vijf over vijf gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de W.A. Scholtenstraat net buiten de binnenstad van Groningen.

In een pand van het Humanistisch Verbond had enige tijd een kleine brand gewoed. De brand was bij aankomst van de brandweer al onder controle gebracht door één van de aanwezigen.



Brandweerlieden hebben in het pand een nacontrole verricht. Het is niet bekend wat er exact in de brand heeft gestaan, ook over de oorzaak is nog niets bekend. Zover bekend raakte er niemand gewond.

Update: Volgens een woordvoerder van de brandweer zou het gaan om gekoppelde rookmelders die afgaan in het complex. Het gaat om 10 appartement verspreid over 3 verdiepingen. Het pand is ontruimd en de brandweer is op onderzoek uit.