15-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

GroenLinks wil opheldering over rol corrupte politiemedewerker bij cameratoezicht in Stad

Groningen - De gemeenteraadsfractie van GroenLinks stelt geschokt te zijn door het bericht dat een medewerker van de Politie Noord-Nederland, die onder andere verantwoordelijk was voor cameratoezicht in de Groninger binnenstad, is veroordeeld voor corruptie.