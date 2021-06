15-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Agent uit Stad vrijgesproken voor kilo coke; wel twee andere veroordelingen

Groningen - De 31-jarige ex-politieagent uit Groningen, die vorig jaar juni werd gearresteerd met een kilo cocaïne in zijn auto, is dinsdagmiddag vrijgesproken door de rechtbank in Groningen voor drugsbezit en -handel.

De rechter vindt dat er te weinig bewijs is tegen de agent, zo meldt RTV Noord.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog een jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de ex-agent. De rechtbank legt de agent ook geen straf op voor hypotheekfraude. De straf voor het in bezit hebben kinder- en dierenporno, in totaal zes afbeeldingen, is met 193 dagen cel gelijk aan het voorarrest zei Rtvnoord.

Te weinig bewijs

Volgens de rechtbank is het, ondanks het feit dat er vingerafdrukken van de oud-agent zijn gevonden op de zak met cocaïne, aannemelijk dat de man niet wist dat er drugs in de zak zat. De ex-agent verklaarde dat de drugs vermoedelijk van zijn broer waren, van wie hij de auto had geleend.

Collega’s van de agent vonden op 1 juni 2020, naast de drugs in de auto, een grote hoeveelheid contant geld in het huis van de verdachte. De politiemedewerker werd buiten functie gesteld en geschorst. Zegt oogtv.nl.

Familieleden ook verdachten

De politieagent was een populaire speler bij PKC’83, de voetbalclub van woonwagenkamp De Kring in Groningen. De broer van de man, die zelf heeft verklaard de eigenaar te zijn van de drugs, is nog spoorloos. Een andere broer van de agent is de voormalig eigenaar van Groningen Dance Center. Deze man zit vast op verdenking van misbruik van minderjarige danseressen op de school.