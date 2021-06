15-06-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster wordt geschept door automobiliste en raakt gewond (Video)

Groningen - Op de Laan Corpus den Hoorn in de stad Groningen is dinsdagmiddag een fietsster aangereden door een automobiliste.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart over één nabij de fietsoversteekplaats nabij de Van Ketwich Verschuurbrug. De fietsster werd geschept door een automobiliste en kwam hierna hard ten val op het wegdek. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp aan het slachtoffer.





Medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonde vrouw gestabiliseerd en gecontroleerd op verwondingen. Het gewonde slachtoffer is met letsel aan onder andere het been overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen. De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeval. De voorruit van de auto raakte door het ongeval fors beschadigd.