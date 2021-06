De betrokkenen van het ongeval en de naasten van de overledenen zijn maandagmiddag bijgesproken over de uitkomsten van het ongeval. Hiermee is het traject rondom het onderzoek afgerond. Het Openbaar Ministerie is over de uitkomst geïnformeerd en heeft besloten het onderzoek af te ronden. Er vindt geen strafrechtelijk vervolg plaats.