15-06-2021, Joey Lameris - 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gewonde man aangetroffen na afgaan rookmelder (update)

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagochtend rond tien voor negen gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Vondellaan in de stad Groningen.

In een appartementencomplex zou een rookmelder zijn geactiveerd. Omdat het onbekend was waardoor deze was geactiveerd werd de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden zijn ter plaatse in het pand op onderzoek uitgegaan.





Tijdens het onderzoek in het pand stuitte de brandweer op lichte rookontwikkeling. Toen brandweerlieden de voordeur van één van de woningen forceerden met een ram troffen zij één persoon aan in de desbetreffende woning.





Het slachtoffer werd door de brandweer naar buiten gebracht. Een rapid responder en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse om zich over het gewonde slachtoffer te bekommeren. Uiteindelijk werd het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er in de woning een matras in de brand stond. De brand kon snel onder controle worden gebracht. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd om de rook uit de woning te verdrijven. Hierna werd het incident overgedragen en kon men terug naar de kazerne.





In de woning is door de brand enige schade ontstaan. Wat de exacte oorzaak van de brand is geweest is niet bekend.