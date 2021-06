14-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Brandweer: “Vat met zuur veiliggesteld, situatie onder controle”

Groningen - De situatie bij afvalverwerker Attero aan de Duinkerkenstraat is onder controle. In de middag ontstond er in de bunker van het bedrijf een chemische reactie waardoor hulpdiensten massaal werden opgeroepen.

“De laatste stand van zaken is dat de situatie onder controle is”, vertelt een woordvoerder van de brandweer maandagavond. “Een particulier bedrijf heeft het betreffende vat veiliggesteld. Deze staat nu op het terrein uit te dampen. Dit proces wordt een aantal dagen met rust gelaten. Dat het vat nu op het terrein staat kan geen kwaad. Er is ook geen gevaar. Bij het veiligstellen hebben wij als brandweer een oogje in het zeil gehouden en gecontroleerd of alles goed verliep.”





Halverwege de middag kregen de hulpdiensten een melding binnen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen op het terrein. In een afgesloten bunker had zich een chemische reactie voorgedaan waarbij er dampen vrij kwamen. Hierdoor gingen er automatische alarmen af. Om welke stof het precies gaat is nog onbekend. “Het gaat om een chemiestraatje in de bunker. Er staat daar een mengeling van verschillende stoffen. Dit heeft een reactie gegeven. Om welke stof het precies gaat, dat is bij mij onbekend.” Bij het incident raakte niemand gewond, ook is er geen gevaar geweest voor de omgeving.









Met dank aan OOGTV.nl