Gesignaleerde man en vrouw aangehouden op zeilboot in haven van Lauwersoog

Lauwersoog - Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de Koninklijke Marechaussee twee aanhoudingen verricht naar aanleiding van een controle op een zeilboot in Lauwersoog.

In de haven van Lauwersoog trof de Marechaussee afgelopen dinsdag een Deense zeilboot aan met daarop onder meer een vader en moeder met hun kind. Toen bij controle van de identiteitsgegevens bleek dat de moeder internationaal gesignaleerd stond voor Denemarken, werd zij aangehouden. De volgende dag werd ook de man aangehouden.





Tijdens het vervoer naar de Marechaussee-brigade trachtte de vader het dienstwapen van de Marechaussee te pakken. Hierop werd de man naar de grond gebracht en geboeid.





Uiteindelijk zijn de vader en moeder van het kind overgebracht naar het cellencomplex en is het kind opgevangen en naar een zorginstelling gebracht. De vader en moeder zitten vast in afwachting van de mogelijke overlevering aan Denemarken. De signaleringen zouden betrekking hebben op het ouderlijk gezag over het aangetroffen kind, meldt de Marechaussee.