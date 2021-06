14-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Politiemedewerker speelde onder één hoedje met leveranciers

Groningen - Een oud-medewerker van de politie Groningen is voor corruptie veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.

De man heeft een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie geaccepteerd en hoeft daarom niet voor de rechter te verschijnen. Dit bleek maandag tijdens een strafzitting tegen twee medeverdachten in deze zaak. Zij leverden apparatuur voor projecten waarvan de corrupte medewerker de coördinator was.





Gedetacheerd

De man was gedetacheerd en werd ingezet in het Team Technisch Toezicht voor cameratoezicht in de binnenstad in Groningen. Hij kreeg ook projecten in zijn beheer voor politie en gemeente in Assen en Leeuwarden. Een bedrijf in videosystemen voor de beveiligingsbranche werd zijn vaste leverancier.





Argwaan

Het onderzoek tegen deze politiemedewerker begon in juni 2017, toen een nieuwe leidinggevende argwaan kreeg. Het viel haar op dat er dure goederen lagen, waarvan de herkomst vaag was. Ze vroeg de projectleider om opheldering, maar die kon haar geen verklaring geven.





Drones en camera's

Tijdens het onderzoek werden de administratie en communicatie van de projectleider en toeleverancier doorgespit. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) liet de oud-medewerker via het bedrijf in Eindhoven goederen - zoals drones en camera's - naar zijn privéadres sturen, of hij haalde die op. Op deze manier kreeg het bedrijf meerdere opdrachten gegund, stelt het OM.