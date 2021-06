14-06-2021, Julian Spa - 112Groningen.nl

Hulpdiensten massaal ingezet na aantreffen scooter in water

Ter Apel - De hulpdiensten werden maandagmiddag rond tien voor één gealarmeerd voor een melding van een persoon te water aan de Jan Westerlaan in Ter Apel.

Voorbijgangers zagen een scooter in het water liggen. Omdat zij dit niet vertrouwden alarmeerden zij de hulpdiensten die met groot materieel ter plaatse kwam. Meerdere politie-eenheden, een ambulance en vijf brandweerwagens kwamen met spoed ter plaatse.





Brandweerlieden met waadpakken hebben in het water gezocht naar eventuele personen. Een brandweer-duiker heeft ook nog een zoekslag gemaakt in het water. Uiteindelijk werden er geen personen aangetroffen in het water. Vermoedelijk is de scooter bewust in het water gedumpt, dit is niet bevestigd.





De politie zal onderzoek doen naar de eigenaar van de scooter en hoe deze in het water kon belandden. Na ruim 40 minuten konden de hulpdiensten weer inpakken en terug naar de post.