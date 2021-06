14-06-2021, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

Politie zoekt getuigen van woninginbraak in Grootegast

Grootegast - Op zondag 13 juni 2021 tussen 00:00 uur en 09:00 uur is er een woninginbraak geweest aan de Langeweg te Grootegast.

De deur van een schuur werd hierbij geforceerd om toegang te verschaffen. Volgens de Politie Westerkwartier is het nog onbekend wat er exact is weggenomen bij deze inbraak.





In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen van deze inbraak. Heeft u afgelopen zondag 13 juni tussen 00:00 uur en 09:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Langeweg in Grootegast? Dan komt de politie graag met u in contact.





U kunt uw informatie doorgeven aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2021155931