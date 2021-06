14-06-2021, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

Drie Stadjers aangehouden tijdens drugsactie in het Westerkwartier

Westerkwartier - De politie Westerkwartier heeft naar aanleiding van diverse meldingen van drugsoverlast in de gemeente Westerkwartier afgelopen donderdag, 10 juni 2021, een actie gehouden.

Bij deze drugsactie werden drie personen aangehouden door de politie. Het gaat om drie mannen van 18, 19 en 19 jaar uit de stad Groningen. Het drietal werd aangehouden in verband met drugshandel, niet kunnen tonen identiteit en rijden onder invloed van drugs.





Naar aanleiding van de aanhoudingen zijn er in twee woningen, in Groningen en Zuidhorn, huiszoekingen gedaan. Bij deze huiszoekingen zijn diverse drugs en wapens aangetroffen. De aangetroffen drugs en wapens zijn door de politie in beslag genomen. In het voertuig van één van de verdachten werden ook flessen met lachgas aangetroffen, welke niet op de juiste wijze vervoerd werden. Dit voertuig en de flessen zijn ook in beslag genomen.





De verdachten zijn door de recherche verhoord in deze zaak. Tegen de verdachten zal proces-verbaal worden opgemaakt voor de strafbare feiten die zij pleegden.