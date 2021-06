13-06-2021, Joey Lameris & Stephan Jansema - 112Groningen.nl

Auto botst tegen boom en belandt op zijkant bij Kolham (Video)

Kolham - Op de Fromaweg in de richting van Kolham heeft er zondagmiddag rond 16:50 uur een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden.

Een automobilist raakte een boom en kwam vervolgens tot stilstand op de zijkant. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder de brandweer en drie ambulances. De bestuurder is gecontroleerd door de ambulancedienst op verwondingen. Vervolgens is hij overgebracht met onbekend letsel naar het ziekenhuis.





Vermoedelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol. Een GGD arts zal in het ziekenhuis bloed gaan afnemen bij de man. De politie doet onderzoek.



Een berger heeft het fors beschadigde voertuig weggesleept. Tijdens het incident was de weg afgesloten voor het verkeer.