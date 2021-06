13-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Mensen geboren in 1993 kunnen vaccinatieafspraak maken

Landelijk - Mensen geboren in het jaar 1993 kunnen vanaf zondag een vaccinatieafspraak maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt, meldt oogtv.nl.

“Ook op zondag gaat het werk in de vaccinatie-operatie gewoon door”, laat De Jonge weten. “Vandaag is het een extra mooie dag voor 1993.” Sinds 10.00 uur kan deze groep een afspraak maken. Volgens het RIVM zijn er in 1993 ruim 227.000 mensen geboren. Zij krijgen een vaccinatie met het Pfizer of Moderna-vaccin.