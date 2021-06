13-06-2021, Jack van Duinen & Redactie Martin Nuver

Auto raakt van de weg Jensemaheerd Groningen

Groningen - Op de Jensemaheerd in Beijum is zondagmorgen om 09:40 uur een bestuurder lichtgewond gearaakt. Door onbekende oorzaak raakte deze van de weg en reed de struiken in en kwam net voor een muur tot stilstand.

Wonderwel raakte er niemand gewond. De toedracht wordt onderzocht door de politie. De bestuurder werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Poort heeft de auto weggesleept.